創作新人浦若若十日發行創作專輯。（福茂唱片提供）

創作新人浦若若累積5年駐唱歌手身份和200多場的現場演出，10日發行「首張創作同名專輯」。她將從懂事以來遭受的性別歧視和言語的暴力全部寫進專輯裡，首波主打〈她還是他〉就是她的切身之痛。就因為她有著深遂輪廓和高挺鼻樑，帥氣短髮和中性的打扮，不少人第一眼會說這個男生很俊美或是個花美男，這個男生很帥氣或秀氣等等。

她這5年來聽最多跟最難聽的就是「不男不女」、「偽娘」、「死GAY」、「雌雄同體」？她坦言自己受夠了！這在耳邊像誦經般不間斷重覆的性別歧視和言語暴力，即使在她駐唱的職場也屢見不鮮，她也開始懷疑人生，為了保住飯碗不得不把自己邊緣化，不解多元成家跟婚姻平權都立法了為什麼還有這些歧見。

創作新人浦若若十日發行創作專輯。（福茂唱片提供）

外表中性的她說：「如果你不知道或看不出來我是女生，我寧可被誤認為成男的，都不願背上不男不女的罵名！因為我的父母聽到會很難過的，我也希望發片後主持人能以女歌手介紹我出場，也許我只是男孩似的女孩但我並沒有犯下什麼錯。」

她獨立創作完成整張專輯的詞曲，而首波主打〈她還是他〉就把這些年來的親身體驗寫成歌，她寫出為自己療傷，也為同樣遭受到性別歧視發聲。

(中時 )