高雄市議員陳致中罷免案2日送出二階段連署書。中選會副主委陳朝建今天說，經查對連署人名冊，不合規定應刪除1萬3373人，刪除後尚缺1萬2417人，應在收到公文的次日起10天內補提。

發起罷免民進黨高雄市議員陳致中團體2日宣布，二階連署達標，已將2萬9000多份連署書送件到高雄市選委會。媒體報導，傳出不合格份數高達1萬3373份，須在10天內補齊。

陳朝建晚間向中央社記者表示，蔡新民提議罷免高雄市議員陳致中一案，高雄市選委會依公職人員選舉罷免法規定查對連署人名冊，經高雄市選委會12月9日查對結果，原連署人人數計2萬9018人，不合規定依法應刪除人數計1萬3373人，經刪除後連署人人數為1萬5645人，尚缺1萬2417人。

陳朝建說，中央選舉委員會已函請蔡新民在收到公文的次日起10天內，向高雄市選委會補提連署人名冊，屆期不補提或補提仍不足規定人數者，中選會應為罷免案不成立之宣告。

(中央社)