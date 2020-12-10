台中男騎士擦撞前方單車倒地 下秒遭遊覽車輾過命危 20:452020/12/10 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓騎士疑擦撞移工單車，倒地後又遭同向的遊覽車輾過。（讀者提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林姓騎士遭遊覽車輾過並捲入車底，警消動員大批人車搶救。（讀者提供／王文吉台中傳真） 林姓騎士遭遊覽車輾過並捲入車底，警消動員大批人車搶救。（讀者提供／王文吉台中傳真） 警消將林姓騎士從遊覽車底救出，但已無生命跡象，送一旁清泉醫院急救。（讀者提供／王文吉台中傳真） 台中31歲林姓男子10日傍晚6時許騎車行經大雅區雅潭路4段，不慎擦撞2輛移工騎乘的自行車，林男連人帶車倒地，並遭同向行駛的遊覽車仍輾過，捲入車底。警消動員大批人車到場將林男救出，但已無生命跡象，送一旁清泉醫院急救，傷勢不樂觀。 至於分騎2輛自行車的菲律賓移工23歲喬納森及33歲傑伊，僅受輕微擦挫傷。由於事故發生在下班時間，造成雅潭路一度回堵將近2公里，事故發生原因及肇事責任警方正調查釐清中。 騎車遭酒駕男撞斷腿截肢 須自負7成肇事責任 南投集集公車廂型車擦撞 4人輕傷送醫 (中時 ) #擦撞 #遊覽車 #輾過 #雅潭路 #自行車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄瑪莎拉蒂電動機車擦撞 女騎士當場噴飛命危 17:482020/12/10 社會 前一晚喝太多還在茫 醉男駕休旅車下坡衝太快撞遊覽車 12:352020/12/08 社會 台鐵宜蘭線事故 冬山平交道電聯車撞小轎車2傷 18:362020/12/08 社會 高雄港兩貨輪擦撞 幸無傷亡及漏油 21:432020/12/09 社會 男滿頭鮮血求救稱遭毆 警調監視器竟是走路自摔 16:482020/12/09 社會 台鐵又傳「撞」況 宜縣發生與自小客車擦撞事故 18:432020/12/08 社會 南投幼貓被撞男急求救 網見特殊斑紋嚇壞：是石虎 18:342020/12/08 萌寵 6日才剛撞！台鐵今晚再度撞牛 自強號機車鼻頭蓋受損 19:552020/12/09 生活 莽男告白遭拒 酒後失控掀桌遭警逮 16:412020/12/09 社會 南投交通隊重機訓練車禍 雨天路滑撞貨車小隊長送醫不治 19:502020/12/09 社會 潭雅神綠園道獲「最讚亮點車道獎」帶旺地方建設發展 00:482020/12/10 寶島 社會熱門新聞 劫竹北通緝犯 女密友中彈慘況曝光！左右大腿各卡1彈 - 社會 男假意攙扶「趁機手伸內褲」 身障女大生崩潰：他手指沾血 - 社會 落網畫面曝光 毒梟逃亡21小時 「人妻」女友上銬狼狽坐路邊 - 社會 老婆愛上毒梟竟去劫囚 丈夫見警上門才知被綠了 - 社會 「嘉義毒豆奶」老闆轉行賣地下豆漿 受害者父控：幕後高人指點 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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