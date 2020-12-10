林姓騎士遭遊覽車輾過並捲入車底，警消動員大批人車搶救。（讀者提供／王文吉台中傳真）

林姓騎士遭遊覽車輾過並捲入車底，警消動員大批人車搶救。（讀者提供／王文吉台中傳真）

警消將林姓騎士從遊覽車底救出，但已無生命跡象，送一旁清泉醫院急救。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中31歲林姓男子10日傍晚6時許騎車行經大雅區雅潭路4段，不慎擦撞2輛移工騎乘的自行車，林男連人帶車倒地，並遭同向行駛的遊覽車仍輾過，捲入車底。警消動員大批人車到場將林男救出，但已無生命跡象，送一旁清泉醫院急救，傷勢不樂觀。

至於分騎2輛自行車的菲律賓移工23歲喬納森及33歲傑伊，僅受輕微擦挫傷。由於事故發生在下班時間，造成雅潭路一度回堵將近2公里，事故發生原因及肇事責任警方正調查釐清中。

(中時 )