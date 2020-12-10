首節只拿追平歷史紀錄2分的桃園璞園，10日最後以44比77慘敗給裕隆納智捷，全場只得44分，也改寫原本SBL單場新低紀錄(47分)，但在賽後詢問璞園總教練顏行書，他的回答竟是，「我不知道耶！但可以預期，我可用之兵都用了。」

原本SBL單場得分最低紀錄，分別由2007年12月9日璞園、2012月3月18日金酒與2012年3月30日台啤所保持，沒想到璞園竟在今天一舉打破，可是比起改寫這項難堪到極點的紀錄，顏行書說：「我比較在意是最後一球放棄防守。」

「賽後我在休息室內只講兩個重點，首先就是擔心大家因此氣餒，甚至產生責怪自己的負面情緒，其次則是期望大家建立信心，」顏行書說，「我當然不希望這種情況變成常態，等到傷兵與洋將都回來了，我們會在基本功夫上面再加強。」

顏行書口中的傷兵與洋將回來，就是周六即將迎接傷癒復出的盧駿翔與洋將托爾伯，施顏宗也有機會周日歸隊，不過顏行書沒忘記事先消毒，「這種局面我有心理準備，更了解新加入球員實力與其他SBL球員的差距，但我們可以打更好。」

儘管輕鬆贏了璞園33分之多，裕隆總教練邱大宗賽後卻稱讚對方在沒洋將的情況下，仍然展現年輕拚勁，「我很清楚對方會包夾我們，反正我們就當作是練球。不管遭遇對手強或弱，我們都抱持同樣強硬態度應戰。」這是裕隆本季首勝。

至於裕隆傷兵恢復進度，邱大宗表示，「根據醫生專業建議，呂政儒應該再一周就可上場，周柏臣的話可能要到12月底。」

(中時 )