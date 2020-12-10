開車開到一半，發現交通阻塞，而罪魁禍首竟是一堆山羊，網友在臉書上抱怨，9日傍晚桃園台66線快速道路交通一片混亂，一看是20多隻山羊在路上「散步吃草」，還撞壞網友後照鏡，讓他相當氣憤又傻眼，難道飼主都不管這些山羊嗎？

網友在臉書社團「我是新屋人」PO照片，表示在桃園觀音區嘉富路，往台66線的路上，出現一堆山羊「路霸」，在馬路上悠閒散步吃草，車輛全被堵住無法前進，原PO車子的後照鏡還被撞壞。對此，富源里長表示，這群山羊是一名葉姓飼主飼養，偶爾會放出來吃草，經常跑到馬路上或別人家的農田。

富源里長無奈說，已經多次要求葉姓飼主裝置柵欄，但對方根本不甩，且去年3月就曾發生過羊群走上快速道路，當時警方幫忙抓羊，還因此上新聞，但葉姓飼主絲毫不在乎，完全不擔心自己飼養的山羊們，到處亂闖會造成交通事故。

楊梅警方表示，飼主放山羊亂跑，可依違反道路交通管理處罰條例第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」開罰，若造成車主或其他傷害，提供相關事證可向飼主求償，至於農業局則指出，依據現行畜牧法未強制規範放養行為，若飼主未盡管理責任造成民眾財物損失，可依法向飼主提出告訴。

(中時新聞網)