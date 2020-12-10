時力立委邱顯智 (吳家豪攝)

民眾黨立委張其祿 (吳家豪攝)

立院今日多名立委參加「第2屆修憲論壇」第2場次，國民黨立委李貴敏表示，國民黨對修憲抱持開放態度，時力立委邱顯智認為必須打破修憲門檻過高問題，民眾黨立委張其祿指出，現行選制造成大黨恆大、小黨恆小，不分區席次制度應調整。民進黨立委陳亭妃說，會盡力催出過半公民複決同意票。

今日論壇以「年輕世代縣政藍圖與願景」為主題，邀請多名立委出席與談。李貴敏表示，國民黨正在考慮「要不要廢考監兩院」，黨不會基於政黨利益而先有定見，現在也會接納各界意見，歡迎大家給國民黨意見，屆時會在討論，做出正確且反映民意的決議。

邱顯智指出，台灣的各項法律幾乎都是繼受德國，而德國是將《憲法》視為法律案之一，台灣卻在2005年修憲後，把門檻拉到超高，包括修憲須4分之1立委提議，4分之3出席，出席立委4分之3決議，提出憲法修正案並公告半年，再有過半選舉人數投票同意後才能通過。

邱顯智認為，時代必須與時俱進，就像《憲法》第130條規定滿20歲才有選舉權，但歐洲許多國家都已下修為18歲，甚至16歲。台灣應該要呼應社會需求。

張其祿說，2020總統及立委選舉，民眾黨拿了11％政黨票，卻只有5席，若以立院113席立委比例，照理應該要拿13席，等於是硬生生少了8席。而區域立委經營選區，連路燈不亮也要處理，好像在當里長，也影響問政品質，應增加不分區立委席次，並容納更多元聲音。

張其祿指出，很多台灣人都認為「投票就是民主自由」，但在台灣，大家都知道，受薪階級在台北根本買不起房子，所以投票就真的有保障嗎？事實上，社會、經濟正義，台灣人都沒受到保障。

陳亭妃表示，許多年輕人擔心公民權下修至18歲在面對超門檻的公民複決時無法通過，因此將會在選區內將憲改塑造為公民運動，盡力催出過半公民複決同意票。

(中時 )