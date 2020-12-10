全球晶圓代工龍頭台積電10日公布11月合併營收達1,248.65億元，創史上單月營收次高，累計前11個月合併營收達1.22兆元，規模創歷年同期新高，法人表示，主要從從5G智慧型手機、高效能運算(HPC)以及物聯網（IoT）等業務帶動先進製程需求。台積電維持強勁動能，股價也從今年股災低點一路上漲，並帶動整個台股動能，就有網友貼出自己投資損益，短時間內大賺100萬元，引發討論。

新冠肺炎疫情衝擊下，台股今年3月一度跌到8523點，但在國安基金宣示將進場護盤，台股一路上漲，不僅接連收復各個關卡，甚至改寫台股歷史高點，如今也站上1萬4千點關卡。至於台股權值王台積電，也從今年收盤價低點248元，截至12月10日收盤漲至512元，漲幅高達106.45%。

就有一名網友表示，受惠於8日台積電股價大漲，總投資損益終於突破百萬，「跟板上大戶比起來是很少，不過我只是業餘投資人，本金也不多，有這種成績已經很滿足」網友指出，今年疫情爆發前，只有1張台積電、1張高鐵跟1張鴻海，雖然台積電的成本價只有180元，可惜沒有持續加碼，鴻海就不說了，高鐵倒是賺了一些。

該網友表示，3月中開始買進台積電1次買1~300股零股、分批買進，目前為止存了4張，平均價位落在280元，並在市場低點進場買元大台灣50、富邦公司治理等ETF還有大成，以及20多張金融股，7月還申購5張國泰永續高股息ETF，並在最近解套。網友強調，雖然他買了這麼多不同標的，但主要獲利還是來自於台積電。

網友最後也坦承，本身就是台積電員工，很清楚公司文化與研發能力，即便是股災發生還是安心買，深深覺得唯有強大護城河才是值得投資的公司，他也推薦一本書說過「盈餘少或股息少不一定不值得投資，得看它是否拿去加深加寬護城河」，這也是巴菲特最欣賞的公司，擁有長期競爭優勢。

對此，網友紛紛留言表示「台積員工就贏很多人了」、「光台積員工，人生就已經完美ending了！」、「股市真的是好東西，進不去台積，還是能分到他的利益」、「辛苦了，我從GG賺的真的很想回饋一點到你們身上」、「乖乖買台積0050都好過每天追高殺低」。

(中時新聞網)