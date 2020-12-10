大陸知名鋼琴家郎朗和小12歲德韓混血老婆吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger）去年6月閃婚，今年10月報喜懷孕，而吉娜儘管身懷六甲仍維持纖細體態， 近日她曬岀近照，不科學狀態又掀熱議，但也意外引發網友兩派意見。

目前懷胎7月的吉娜，預產期在春節，10日她在社群平台發文：「今天的心情也是粉紅色的」，看來相當開心，同時附上近照，只見她穿著一襲粉紅色細肩帶長裙，相比之前孕肚變得明顯一點，但四肢依舊纖細，臉蛋還是瓜子臉，整個人狀態極好。

吉娜懷孕7個月，身材依舊纖細不時引發話題。（圖／翻攝自微博）

吉娜近照曝光後，許多網友狂讚「這身材...懷孕跟鬧著玩兒似的」、「還能穿禮服，身材也太好了」、「為什麼她懷孕跟我沒懷一樣」、「懷孕只長肚子，太讓人羨慕了」。

不過，吉娜近照登上熱搜後，也引起不少網友反彈，認為不該一直鼓吹「女性在孕期的身材保持得有多好」，紛紛留言批「大部分女性懷孕會胖會腫好嗎，不要誤導和製造焦慮好嗎」、「別再用精致少女綁架女性了可以嗎」、「不知道鼓吹這個意義是什麼，每個媽媽孕期孕育生命都挺不容易的，這個時期保持身體健康最重要，就不要追捧孕期還要化妝還要美了」，意外成為討論話題。

(中時新聞網)