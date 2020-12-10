《十二夜2：回到第零天》上映2周全台票房衝破250萬，第二集以結紮不放養為主題，特別強調沒有殘忍畫面、不會有心疼難過的眼淚。昨（9日）導演出席映後，在廳內滿場觀眾之中，竟意外發現第一集出品人隋棠就坐在中間位置，她的驚喜現身讓導演感動直噴淚。

一直很關心動保議題的隋棠，不僅是《十二夜》的出品人，更曾為此上街頭聲援，她也特別進戲院支持十二夜2。導演Raye表示：「其實隋棠不太敢看狗狗相關的電影，對很多愛狗人士來說，只要看到毛小孩有一點的傷心和痛苦，心裡都會很難受，但沒想到她竟然來了！ 」隋棠默默支持也不忘鼓勵導演：「妳真的很棒。」

在宣傳期間，導演Raye曾碰過觀眾跟他說，他願意買《十二夜2》相關周邊支持，但真的不敢進戲院看。導演還是再次呼籲：「《十二夜2》就像在上一堂課，回家後你會思考很多事情，真的沒有恐怖畫面，而是讓你看到現實且必須克服的狀態。」為了讓觀眾走出第一集的陰影，導演說：「說服一位觀眾平均要5－8分鐘！」電影全台熱映中。

(中時 )