2020年第3季製造業固定資產增購3505億元，年增0.6％，拉出連九紅。不過增幅卻是九季最小。經濟部預估，第4季在去年金額基期高、新冠肺炎疫情不確定下，增幅恐放緩，不過仍有機會挑戰全年1.5兆元。

第三季固定資產增購能夠維持正成長主因有三，一是部分石化業者為發展高值化產品持續增購設備，加上國內鋼廠高爐提前大修增加資本支出，最後是國營事業重大計畫加速執行所致。

至於Q3增幅只是持平，經濟部解釋，2019年同季半導體業者積極投資先進製程，推升增購金額達歷年同季次高，基期較高是原因。累積前3季國內固定資產增購1兆462億元，年增4.3％，全年拚1.5兆還是有機會。

按固定資產型態分，第3季占比7成7的機械及雜項設備增購，年減5.9％，交通及運輸設備也負成長7.9％，貢獻來自房屋及營建工程年增33.6％，

就行業別看，固定投資增加主要是傳產，化學材料與基本金屬各年增超過21％與40％。電子零組件業反倒負成長1.4％，金屬製品業年少18％。

究其原因，化學材料業與基本金屬業，受石化廠商發展高值化產品、政府都市發展計畫遷移石化儲槽，及鋼鐵大廠安排高爐大修、增加環保工程支出而拉升。電子零組件業是因半導體業者機械設備增購速度放緩，金屬製品業是因鋼廠及風電業者去年同期已陸續增建廠房及新購設備，基期偏高所致。

展望未來，半導體廠高階製程持續，台商回台投資落實，國營事業加速推動重大建設，以及離岸風電產業鏈在地化，經濟部認為都有助支撐我國製造業投資動能。只是去年第4季固定資產增購金額為歷年單季新高，增幅恐續減緩，加上全球肺炎疫情轉趨嚴峻，美中貿易及科技爭端未歇，企業投資仍充滿不確定性。

(中時 )