多年來極力鼓吹「中國威脅論」的美國對中鷹派學者白邦瑞（Michael Pillsbury）將進入五角大廈主導美國對中國的國防政策。美國國防部網站消息指出，白邦瑞已被任命為五角大廈智囊團美國國防政策委員會主席，他並稱此項任命是因為該委員會長期以來「缺乏中國方面專業知識」。

據美國國防部網站12月9日消息指出，包括基辛格在內的11名國防政策委員會顧問2周前遭即卸任的川普總統開除後，長期以來鼓吹「中國威脅論」獲得此項任命。雖然川普即將卸任，但國防政策委員會大多是卸任後的資深政府官員，或在實務與學術界有極高聲望的人士，一般聘任後都會擔任數年。川普這項新的任命雖然在時機上令人感到突兀，但媒體認為這是他是藉此要展現強硬姿態。

白邦瑞曾在其2015年出版的《百年馬拉松——中國取代美國稱霸全球的秘密戰略》一書中指出，中國有一個百年戰略，打算2049年取代美國成為「全球霸主」，美國與中國建交以來，完全被騙了。

白邦瑞與其知名的中國問題專著《百年馬拉松——中國取代美國成為全球超級強國的秘密戰略》。（圖／推特)

白邦瑞在接受香港《南華早報》時表示，他是因為川普政府擔心委員會缺乏足夠的中國知識。過去他被認為是對中的鷹派，也是中國問題權威。他說，「在威懾另一個國家時，必須非常瞭解它是如何思考的，以免產生誤解和誤判」，即便川普已經實施多項對中強硬政，但川普政府對中國的了解仍只是在萌芽階段。未來國防政策委員會的一系列研究，將著重於避免與中國發生意外衝突。

白邦瑞已屆75歲的高齡，他曾在雷根政府時期擔任國防部長辦公室政策研究室高級顧問，目前是美國國防大學和華盛頓智庫哈德遜研究中心中國戰略研究主任。大陸的學者則給予評價稱，白邦瑞對中國歷史和文化充滿興趣，是一位知識淵博的鷹派人物。

報導說，國防政策委員成員通常會任職多年，這是一個由前任高級國安官員組成的諮詢小組，他們根據國防部長和副部長的具體任務，就國防政策問題提供獨立、明智的建議和意見。委員會不具決策功能，但能在重大的戰略性國家安全問題向軍方高層提供建議。大陸一名專注美國研究的學者認為，「白邦瑞的任命將有助於美國的權力過渡，幫助兩黨達成共識。」

(中時新聞網)