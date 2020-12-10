台灣最美的風景是人！日前一名不識字的老婦人搭上公車後，向司機表明要去寺廟拜拜，但當地交通相當不便，司機也擔憂老婦的安危，下秒便霸氣的說，「我接下來有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了！要不然我怕你回不了家！」讓一旁的乘客聽了甚是感動，「聽到這裡，我熱淚盈眶！感謝司機讓今天的桃園好暖好暖。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，自己日前搭公車時，上車時就聽到，一名老婦人向司機表示，要到當地的廟宇拜拜，但卻不知該如何前往，在司機耐心地旁敲側擊下，終於確定老婦的目的地，不過當地的交通相當不便，司機建議可以搭計程車去，這時一旁的原PO則擔心老婦人身上錢不夠，「要不然先搭公車了，坐到終點再換計程車，應該比較便宜！」

司機聽到後先是停頓幾秒，接著便詢問老婦人，「阿嬤！你有沒有趕時間？不趕時間的話，那跟我一起坐到總站，我接下來有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了！要不然我怕你回不了家！」此話一出讓原PO感動不已，直呼台灣最美的風景果然是人。

貼文發出後大多網友也大讚司機的熱心，「好讓人暖心的司機」、「這麼濕冷的今天，看到如此熱血的運匠大哥，心好暖喔」、「司機用休息時間服務客人，太有愛心了，好人會有好報的。」還有網友建議，可以向公司表揚這位司機，「你要打電話去跟他們公司說，才會幫他加分加獎金，好人要有實際的回報。」

(中時新聞網)