淡江大學為恭賀校友陳玉勳執導的「消失的情人節」獲金馬獎五項大獎，特別於12月8、9、10日連續三天在淡水禮萊國賓影城舉辦免費電影觀賞活動，邀請學生、教職同仁、校友及退休同仁共賞。所有人專注地隨著劇情，伴隨著不時出現的笑聲進入男女主角的世界，播映結束時也不吝給予掌聲，感謝這個充滿歡笑卻讓人感受深刻的作品。

淡江大學校長葛煥昭、學術及行政副校長、一級主管於9日出席觀賞，當天也特別邀請陳玉勳及電影男女主角劉冠廷、李霈瑜到場進行映後座談，分享拍戲經驗及心得，葛校長首先肯定陳玉勳在電影工作上的努力與成就，表示校友一直是淡江最寶貴的資產與最堅實的後盾，「此次的包場除了表達對陳校友的祝賀之意，同時也表達學校對校友的大力支持，」希望陳校友能夠再拍出好的作品，淡江人將全力支持。

「我也是拼了30年才得獎」，陳玉勳致詞時除了感謝母校支持，也勉勵男女主角再接再勵爭取金馬肯定；接著偕同男女主角回答現場觀眾的問題，包括如何揣摩劇中人物的性格呈現，以及劇中「壁虎」、「馬賽克」的角色發想、時間忽然多出一天等問題。劉冠廷和李霈瑜回答除了努力想像並實踐劇中「慢半拍」和「快一拍」的性格，最重要的還是透過導演從畫面中的適當提醒；陳玉勳回復角色的設定是希望提供觀眾思考「曾經不在意而被遺忘的事物」，以及透過實體化適時呈現主角的內心世界，「自己是個喜歡想像的人，許多人物與情節都是在苦思劇本時的靈光乍現。」

至於多了一天，他則認為「人在現實生活都有一些想做而不敢做的事，我希望藉由多出時間能夠給予自己一些勇氣去實現。」之後葛校長頒贈淡江大學70週年校慶「超越」琉璃獎座予陳玉勳，表彰他在電影工作上的「超越」，並致贈禮品予劉冠廷和李霈瑜；滬尾藝文休閒園區總經理陳淑慧也獻花給三人，感謝他們不遠千里特別到場。

(中時 )