今年以來政治局勢動盪的白俄羅斯，今天宣布將自本月20日起封鎖邊界，該國公民和擁有暫時或永久居留權的外國人，都不准透過陸路離境，希望能遏阻新冠病毒蔓延。但反對派怒批，政府此舉是嘴巴說防疫，實際上是要進一步打壓異議人士。

這項政府命令並未說明，陸地邊界封鎖為期多久。

反對派認為，這項命令是衝著他們而來。8月大選後，萬年總統盧卡申科第6度當選，得票率高達8成。在野勢力信誓旦旦指，盧卡申科涉嫌作票，反對派領袖提克韓諾芙絲卡亞（Svetlana Tikhanovskaya）才是贏家；該國最大金主歐盟為首的多個西方國家，也拒絕承認其合法性。選後近4個月以來，反盧卡申科的示威抗議遍地開花，盧氏則出動軍警暴力鎮壓，反而掀起更大民怨。

包括提克韓諾芙絲卡亞在內的多位反對黨領袖，都已陸續逃至他國，以避免遭盧卡申科追捕。提克韓諾芙絲卡亞10日透過社群媒體Telegram表示，關閉陸地邊界意味「這個政權竭盡所能，要把我們國家變成現代的古拉格群島。」古拉格群島是蘇聯領導人史達林所建立的勞改營。

本次封鎖包括鐵路與河港，唯一例外是明斯克國際機場。

(中時 )