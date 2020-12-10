5G應用帶動石英元件需求爆發，晶技董事長林萬興表示，訂單能見度已經長達5～7個月，第四季營收有機會創下單季歷史新高，未來因應汽車自駕功能，每台車石英元件用量將增至50～60顆，也因此，明年首季晶技將擴產15％，明年也將投入10多億元開發晶圓級封裝製程。法人則預期，在產能增加與訂單滿載下，明年首季營收將能季增雙位數。

受到疫情與經濟情勢不佳影響，目前歐洲、美國、日本電信業者在5G的Sub-6與毫米波發展都比預期慢了不少，晶技董事長林萬興仍對短期兩、三年內毫米波接受度深具信心。

他表示，5G應用大量出現，明年全球5G手機出貨量可望達4.6億～4.8億支，預期2025年5G手機滲透率可達60％以上，毫米波因頻率過高、傳輸距離短又容易受干擾，必須透過大量小基站來補強傳輸，小基站將為石英元件用量帶來大量的需求，總用量比4G基地台增加2倍、總金額則可增加3倍，讓未來兩、三年晶技都不用擔心營運，林萬興進一步表示，目前訂單能見度長達5～7個月，換言之，現在有許多訂單得等的明年中才能交貨，在產能滿載下，第四季營收可望創下單季歷史新高。

除了5G之外，林萬興也高度看好電動車、自駕車對石英元件產業的助益。他認為，電動車打破傳統的車廠供應鏈，讓晶技有機會切入，而且，包括ADAS在內的自駕車所需八大次系統都朝模組化發展後，感應器越用越多，對石英元件需求也越來越高，以往晶技重心放在車用影音娛樂系統，每台車僅需用到5到8顆石英元件，隨著自駕系統越來越成熟，每台車石英元件用量將高達50～60顆，成長潛力高，目前車用佔晶季營收比重最多5％，預估2025年車用營收佔比有機會達到10％。

在高度看好5G與毫米波應用，以及自駕車市場發展，林萬興表示，第一季寧波廠將再擴增15％產能，而且為了因應5G應用的小型化與高頻化需求，晶技明年也將投入10多億元開發石英元件晶圓級封裝所需設備與技術，以拉開與競爭對手之間的距離。

(工商 )