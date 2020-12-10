全球熱銷2500萬冊的懸疑驚悚日本漫畫《約定的夢幻島》推出首部真人電影，集結2大女神北川景子、濱邊美波與人氣女星渡邊直美同台飆戲，其中以美艷氣質深植人心的北川景子和活潑搞笑的諧星渡邊直美竟在片中黑化成亦正亦邪的經典漫畫角色，最新曝光的海報與預告中更瞥見北川景子令人毛骨悚然的微笑，顛覆形象的演出讓全球粉絲期待度破表。

轟動全球的日本漫畫神作《約定的夢幻島》不僅與《鬼滅之刃》齊名接棒《海賊王》、《火影忍者》並列為《週刊少年JUMP》的「新四天王」， 2020年最新公佈的漫畫銷量更贏過勁敵《進擊的巨人》，也曾在2018年奪得日本「這本漫畫真厲害！男性篇」票選排行冠軍，甚至連法國、韓國都有驚人銷售量，而美國更計畫將《約定的夢幻島》翻拍成真人劇集，由《蜘蛛人：新宇宙》導演羅德尼羅斯曼執導，足見這部動漫席捲全球的迷人魅力。

《約定的夢幻島》講述主角艾瑪從小生活在「恩典農場孤兒院」，所有孤兒們被溫柔的教育員伊莎貝拉細心照料，過著宛如天堂般的生活，直到某天艾瑪發現了幕後駭人的真相，原來所有孤兒都是撫育來提供給「鬼」的食物，因此艾瑪與夥伴們決定展開一場脫逃計畫，懸疑又驚悚的故事讓這部動漫成為膾炙人口的經典之作，而在最新的真人版電影預告中，女神北川景子演出經典角色「伊莎貝拉」，俐落又充滿書卷氣質的造型獲得眾多網友大讚「完全神複製」。電影也將延續《鬼滅之刃》劇場版動畫在台灣的熱潮，將於1月20日在台上映。

(中時 )