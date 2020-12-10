文佳煐飾演「素顏路人、妝後美女」的校園女神。（friDay影音提供）

韓劇《女神降臨》改編自韓國超人氣同名網路漫畫，由男團Astro成員車銀優和文佳煐主演，本周開播收視亮眼。車銀優劇中飾演學霸校草「李修豪」，現實生活中也是位高材生，目前就讀成均館大學，被漫畫粉絲大讚是「100％神還原」，同劇演員黃仁燁也透露：「初次與車銀優見面就很驚訝，他的帥氣顏值戴著口罩也擋不住。」被問到是否對自己的素顏有自信，車銀優笑認：「有自信的時間多一點。」

該劇講述文佳煐飾演素顏其貌不揚的女孩「任朱靜」，因外貌受盡霸凌而渴望變美，透過「化妝」搖身變成校園女神，人生終於有了一百八十度大轉變的她，沒想到素顏真面目卻意外被車銀優飾演的校園帥哥「李修豪」發現，因而展開一連串的風波。首集中第一次相遇，車銀優就上演英雄救美，拉下站在頂樓想不開的文佳煐，開啟兩人不解之緣，但文佳煐因沒戴眼鏡將對方誤認成「大叔」，互動笑料百出。文佳煐更2度「撲倒」車銀優上演親密接觸，車銀優受訪時也透露對於拍攝「撲倒」的鏡頭印象深刻，「由於當時在戶外拍攝，天氣很冷、地板很冰，背也撞得有點痛...」話講到這邊，他看了一眼坐在身旁的文佳煐，機智接話說：「但因為（文佳煐）很輕，所以拍攝的很開心。」讓文佳煐滿意的燦笑點點頭。

文佳煐在劇中飾演「素顏路人、妝後美女」的校園女神，她現實生活中其實是素顏也很漂亮的真美女，為了扮醜，每次要開拍前都得花許多時間裝扮，她表示：「因為這部劇學到了許多美妝技巧，我私底下是不太常化妝的，但唯一會堅持的就是一定要上唇彩。」車銀優則為了角色特訓巴西柔術和打籃球技巧，因為「李修豪」不僅品學兼優，體育能力也出類拔萃，讓他大嘆：「漫畫男神真是不好當！」還有幾次因為要拍攝像用瓶裝水淋頭、深情回眸等耍帥鏡頭，讓他不好意思說：「拍攝時都會有些尷尬，不知道該怎麼辦，幸好群眾演員們的反應都很熱烈，幫助我很多。」《女神降臨》每週四、五在friDay影音上線。

(中時 )