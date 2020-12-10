大陸女星萬茜曾以電影《軍中樂園》拿下金馬最佳女配角，演技與外型兼具的她，今晚尺度大解放，以一身性感爆棚的黑色禮服現身2020年時尚先生年度盛典紅毯，好身材吸引全場攝影搶拍，卻也因此讓她被收看直播的網友，誤會她在紅毯死賴著不走。
萬茜今晚以一襲深V開高衩禮服性感現身紅毯活動，纖細好身材讓她完全看不出已是1個女兒的媽，一露面瞬間吸引全場攝影搶拍，媒體也高分貝地喊著「萬茜老師看一下這裡」、「這邊這邊」。
不過也疑似現場太過吵雜，導致主持人連喊了4次「請移步主會場」，萬茜都沒有聽到，也讓她慘遭網友誤會有賴著不走之嫌，網友紛紛留言「看直播被尬到，問題是看別人能聽見啊」、「前面小心洞都聽見了，移步主會場又聽不見了，哈哈」。
但也有不少人認為萬茜是真的沒聽到，「這種紅毯一般很難清楚吧，攝影師一堆都想拍就吵得要死，女明星真是不容易，這麼冷穿這麼少」、「這麼冷的天氣，誰願意穿那麼少在那晃啊」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。