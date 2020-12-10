大陸女星萬茜曾以電影《軍中樂園》拿下金馬最佳女配角，演技與外型兼具的她，今晚尺度大解放，以一身性感爆棚的黑色禮服現身2020年時尚先生年度盛典紅毯，好身材吸引全場攝影搶拍，卻也因此讓她被收看直播的網友，誤會她在紅毯死賴著不走。

萬茜今晚以一襲深V開高衩禮服性感現身紅毯活動，纖細好身材讓她完全看不出已是1個女兒的媽，一露面瞬間吸引全場攝影搶拍，媒體也高分貝地喊著「萬茜老師看一下這裡」、「這邊這邊」。

萬茜打扮太性感，不時遮胸防走光。(取自微博)

不過也疑似現場太過吵雜，導致主持人連喊了4次「請移步主會場」，萬茜都沒有聽到，也讓她慘遭網友誤會有賴著不走之嫌，網友紛紛留言「看直播被尬到，問題是看別人能聽見啊」、「前面小心洞都聽見了，移步主會場又聽不見了，哈哈」。

萬茜紅毯性感逼人。(取自微博)

但也有不少人認為萬茜是真的沒聽到，「這種紅毯一般很難清楚吧，攝影師一堆都想拍就吵得要死，女明星真是不容易，這麼冷穿這麼少」、「這麼冷的天氣，誰願意穿那麼少在那晃啊」。

(中時新聞網)