貿協秘書長林芳苗（左）與KOTRA本部長孫壽得（右）代表雙方機構簽署共同協議書。（貿協提供）

臺韓國家級貿易推廣機構年度最重要交流活動—第25屆「外貿協會」與「大韓貿易投資振興公社」(TAITRA-KOTRA)聯席會議於本(109)年12月10日以視訊方式舉行。面對後疫情時代，雙方決議在臺韓全球供應鏈重組(GVC)、新創、清真、數位行銷等加強合作，為臺韓企業創造更多商機。

貿協董事長黃志芳表示，後疫情時代下全球產業及貿易方式面臨破壞式創新，「短鏈」、「數位化」將成為國際經貿新常態之一，國際貿易樣貌也隨之改變，本次會議為疫後首次辦理，對兩會業務交流及彼此合作化危機為轉機更顯重要，『合作共好』不僅為疫後國際社會的共識，更是TK聯席會議持續辦理25年不斷的重要基石。

KOTRA權坪五社長也認同疫情催化了「數位轉型」在韓國的發展，更讓全球對價值鏈的思考，由傳統的保護主義和成本考量，轉為危機管控及供應穩定的思惟，此對貿易依存度大的臺韓兩方影響甚鉅，所幸疫情也帶了宅經濟及零接觸商機，兩國擁有優質的IT技術及完整的新創生態圈，期盼由此次對話找到「疫後新共好」的合作空間。

面對新創趨勢，雙方同意將臺韓創新交流進一步常態化，以工業4.0、電商／新零售、大數據、生技醫療等領域辦理臺韓媒合活動，也將於明年擇定美國(矽谷)為試辦市場，由雙方當地駐外單位合作辦理臺韓新創Demo Day，以當地有創新需求之跨國企業為開發目標。

另外，雙方也針對供應鏈重組、數位行銷、清真推廣進行業務交流，將以資訊經驗分享、共同辦理活動、擴大清真相互認證及人才交流等加強合作，而臺灣因有28萬名印尼移工，清真市場潛力不容小覷，貿協歡迎KOTRA組團參加每年12月中旬辦理之台灣國際清真產品展覽會(HALAL TAIWAN)。

「TAITRA-KOTRA聯席會議」為兩機構年度最重要的交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗，促進臺韓兩國經貿合作。聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第26屆會議期在疫情緩解後於2021年在臺灣辦理。

(旺報 )