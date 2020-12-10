109學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽第二階段，今天起在世新大學體育館進行4天激戰，首戰上季第六台灣大學80比58擊敗台灣體大，除了跨階段2連勝，台大女籃最大的利多是大四「一姐」、也是近兩季大會阻攻后葉依婷傷癒復出，今天替補11分鐘10投中6、2罰中1，輕鬆拿13分、抓下的7記籃板有3個進攻籃板，外加1抄截，沒失誤也沒犯規，增加台大重燃連兩季晉級六強複賽信心。

出身JHBL名校北市民族、HBL北一女中的台大經濟系大四高材生葉依婷，今年暑假在苗栗一個盃賽傷了右腳脛骨，雖不必動刀，但醫生建議她長期休息養傷，不宜勉強硬撐，否則傷勢可能惡化，原本她和台大教練曾郁嫻都有心理準備，本季她個人UBA生涯最後一季可能報銷，對於台大戰力將有很大影響。

不過今天出現大驚奇，葉依婷賽前不但著裝，且第二節最後4分鐘從板凳出發，先2罰中1再進2球，個人單節拿5分，台大轟上半場打完便以37比17大幅領先，第三節她再替補3分鐘得6分，末節打前4分鐘再進一球，賽後葉依婷說：「醫生希望我多休息，但我最近覺得狀況還可以，幾天前跟著球隊練球也沒問題，今天跟教練說想上去動一動，雖然無法打太久，很高興回到球場。」

葉依婷透露，本季確定是她UBA最後一季，成績一定能畢業，目前不打算考研究所、準備就業，往後籃球只當興趣，更不會去想WSBL選秀問題。

(中時 )