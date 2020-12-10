在歐美一些國家祭出華為禁令後，儘管印度當局並沒有正式禁止大陸供應商，但他們尚未就能否使用大陸5G設備表明立場。對此，印度電信營運商已經致信該國電信部（DoT），敦促其取消在5G試驗中對供應商的限制。

根據《Light Reading》報導，有鑑於歐美部分國家實施華為禁令，印度電信營運商已經致信該國電信部（DoT），敦促其取消在5G試驗中對供應商的限制。這份通過印度移動營運商協會（COAI）發出的信件，意味著印度營運商希望大陸華為及中興通訊能夠參與5G試驗，因此希望能取消供應商的限制。

報導指出，印度營運商還要求免除5G試驗設備的進口關稅，並允許其能夠在相關服務區域的任何地方，使用分配的頻譜自由進行測試。由於印度計畫在明年某個時候進行5G頻譜拍賣，但並未將大陸供應商納入其邀請參加5G試驗的公司名單。據悉，愛立信、諾基亞、三星、思科和NEC都在該名單上，因此，印度運營商被迫將大陸供應商，從自己的首選供應商名單中刪除，並修改其5G試驗應用。

此外，印度營運商們還希望加快5G試驗進程。儘管他們在1月份提交了試驗申請，但印度政府尚未對時間表或程序作出回應，營運商們的另一項要求是，政府授予用於試驗目的的頻譜應有一年的使用期限。

報導並提到，之前，印度國有電信營運商BSNL曾告訴DoT，強制要求其從本土供應商購買未經全球範圍驗證的4G網絡設備，可能將使其推出高速數據服務的計畫至少再推遲18個月，同時會增加成本，引發網路質量問題，並進一步降低其在競爭激烈的行業中的生存機會。

然而，儘管印度當局並沒有正式禁止大陸供應商，但他們尚未就能否使用大陸5G設備表明立場，這延長了印度電信行業面臨的不確定性。

(中時新聞網)