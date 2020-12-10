台韓國家級貿易推廣機構年度交流活動—第25屆「外貿協會」與「大韓貿易投資振興公社」(TAITRA-KOTRA)聯席會議，今日(10日)以視訊方式舉行。面對後疫情時代，雙方決議將在台韓全球供應鏈重組(GVC)、新創、清真等議題合作。尤其是GVC，可選東南亞電子電機業切入。

外貿協會董事長黃志芳表示，後疫情時代，「短鏈」、「數位化」將成為國際經貿新常態之一，『合作共好』不僅為疫後國際社會的共識，更是TK聯席會議持續辦理25年不斷的重要基石。KOTRA社長權坪五也認同疫情催化了「數位轉型」在韓國的發展，更讓全球對價值鏈的思考，由傳統的保護主義和成本考量，轉為危機管控及供應穩定的思惟。

受疫情及中美貿易影響，台商大量回台，留在海外的企業則以遷至東南亞國家為首選；KOTRA今年年中對246家韓國跨國企業進行調查，更有高達64％的企業有意遷移，其中45％為自中國遷出，遷入目標首選是東南亞，主要項目為汽車、機械、電機電子。

貿協認為韓國大型企業垂直整合及零組件需求極強，未來推動供應鏈重組，第三國合作首先目標可由東南亞電子電機業切入。

面對新創趨勢，今天雙方同意將台韓創新交流進一步常態化，以工業4.0、電商／新零售、大數據、生技醫療等領域辦理媒合活動，也將於明年擇定美國(矽谷)為試辦市場。

另外，雙方也針對彼此數位行銷及清真推廣進行業務交流，雙方將以資訊經驗分享、合作辦理活動、擴大相互認證及人才交流作為清真為合作項目。

「TAITRA-KOTRA聯席會議」為兩機構年度最重要的交流活動，透過定期會議分享業務推廣經驗，促進台韓兩國經貿合作。聯席會議自1985年起召開第1屆，由兩機構輪流主辦，第26屆會議期在疫情緩解後將於2021年在台灣辦理。

(中時 )