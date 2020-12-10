供給吃緊憂慮浮現 鋁價獲支撐上漲 21:092020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 入冬後的防空汙限制措施開始打擊到中國煉鋁業，市場憂供給吃緊給鋁價帶來支撐，10日呈現走揚。倫敦金屬交易所（LME）3個月期鋁，周四上漲0.4％，來到每噸2,043美元；上海期貨交易所鋁期貨合約漲2.2％，來到每噸16,335 人民幣。ING商品策略師在報告中指出，煉鋁廠面臨冬季限制措施，燃起中國鋁市場的多頭氛圍。 仁武產業園區需求大於供給 150家廠商有意進駐 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨全漲 (工商 ) #供給吃緊 #鋁價 #支撐 #限制措施 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》市場情緒樂觀 支撐國際鐵礦石漲不停 11:252020/12/10 財經 權證星光大道－華新科 Q4營運不淡 04:102020/12/10 證券．權證 熱門股－洋華 內外皆美獲利亮眼 04:102020/12/10 證券．權證 營收亮眼也救不了 動力賣壓纏身跌停鎖死 20:212020/12/10 財經 《鋼鐵股》沛波11月營收創同期新高 展望續樂觀 07:442020/12/10 財經 陸港觀盤－全球復甦預期提振風險偏好 04:102020/12/10 全球財經 權證星光大道－台積 高階製程領先 04:102020/12/10 證券．權證 《類股》國際廢鋼大漲續推升鋼筋價 威致、海光漲停 11:082020/12/10 財經 陸水泥市場第四季不如預期 西進水泥廠全年貢獻度恐小幅減少 15:592020/12/10 財經 陸所得增加 消費升級撐內需 04:102020/12/10 投資理財 2021基本面有撐 亞高收喊買 04:102020/12/10 投資理財 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 真正的特斯拉殺手？獲比爾蓋茲投資 這家公司股價2天飆70％ - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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