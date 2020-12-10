入冬後的防空汙限制措施開始打擊到中國煉鋁業，市場憂供給吃緊給鋁價帶來支撐，10日呈現走揚。倫敦金屬交易所（LME）3個月期鋁，周四上漲0.4％，來到每噸2,043美元；上海期貨交易所鋁期貨合約漲2.2％，來到每噸16,335 人民幣。ING商品策略師在報告中指出，煉鋁廠面臨冬季限制措施，燃起中國鋁市場的多頭氛圍。

(工商 )