美國農業部（USDA）美東時間周四將發布供需報告，交易員趕在此前夕平倉，致使芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨連2天上漲。延續9日勁揚1.1％的漲勢，CBOT交易最活絡黃豆期貨10日亞洲盤續漲0.5％，來到每英斗11.6375美元。USDA訂周四公布全球農產品供需預測報告，內容料顯示南美收成萎縮，玉米和黃豆供給趨緊。

(工商 )