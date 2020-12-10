CBOT黃豆期貨連漲2天 21:092020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部（USDA）美東時間周四將發布供需報告，交易員趕在此前夕平倉，致使芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨連2天上漲。延續9日勁揚1.1％的漲勢，CBOT交易最活絡黃豆期貨10日亞洲盤續漲0.5％，來到每英斗11.6375美元。USDA訂周四公布全球農產品供需預測報告，內容料顯示南美收成萎縮，玉米和黃豆供給趨緊。 《期貨》富櫃200期貨獎勵競賽活動ING OECD曝2021經濟雙強 布局首選 (工商 ) #全球 #CBOT #黃豆期貨 #USDA #供需 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華立多方布局 11月營收寫次高 11:332020/12/10 財經 全球十大最受歡迎戰機「殲-7」入榜 04:102020/12/10 焦點新聞 景氣回春 街口道瓊銅創高 04:102020/12/10 證券．權證 華仔30公斤裝備上身 頂40度高溫拆彈都濕身了 15:272020/12/10 娛樂 《商情》出口疲弱 打壓馬來西亞棕櫚油走跌 10:002020/12/10 財經 Netflix公布2020年度回顧 《誰是被害者》紅到國外 17:072020/12/10 科技 台股狂歡 留意四大翻空訊號 04:102020/12/10 財經要聞 特斯拉柏林廠興建計畫恐延半年 最大變數竟來自動物 09:512020/12/10 財經 《國際油價》庫存增加 美油期貨微跌 09:432020/12/10 財經 富櫃200期貨競賽 開獎 04:102020/12/10 證券．權證 《期貨》三大期指全黑 12月台指期開低136點 09:092020/12/10 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量急尋買家 瞄準這2國 - 要聞 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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