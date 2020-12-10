英國脫歐貿易談判僵局未解，美國紓困法案陷入政治角力，影響全球投資信心，東京股市10日收黑，日經225指數從前一交易日觸抵的29年半高點拉回。日經指數周四終場跌0.33％，以26,728.97點作收，是5天來第4個交易日收黑；東證一部指數收跌0.12％，報1,777.21點。三井住友信託銀行分析師表示，歐洲的紛擾促使投資人獲利了結落袋為安，且大盤在高檔無太多上漲空間。

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