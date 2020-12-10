日經指數收跌 近5個交易日收黑4天 21:092020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國脫歐貿易談判僵局未解，美國紓困法案陷入政治角力，影響全球投資信心，東京股市10日收黑，日經225指數從前一交易日觸抵的29年半高點拉回。日經指數周四終場跌0.33％，以26,728.97點作收，是5天來第4個交易日收黑；東證一部指數收跌0.12％，報1,777.21點。三井住友信託銀行分析師表示，歐洲的紛擾促使投資人獲利了結落袋為安，且大盤在高檔無太多上漲空間。 上證指數半日漲8點 深成指漲41點 上證指數收漲1點 深成指上漲14點 (工商 ) #全球 #收黑 #日經指數 #收跌 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》連袂收黑 恆指跌126點 國企挫63點 12:502020/12/10 財經 《半導體》日月光投控動能旺 11月營收連4月攀峰 07:442020/12/10 財經 《港股》科技股跳水 恆指收黑 16:492020/12/10 財經 美費半指數摔 台半導體三雄齊摔 11:282020/12/10 財經 《晨間解盤》外資將放長假 震盪走高機率大(日盛投顧提供) 09:132020/12/10 財經 乾杯11月營收亮麗 改寫歷史同期第二高 20:292020/12/10 財經 《日股》11月PPI連9黑 日經早盤無力續創高 11:082020/12/10 財經 《電子商務》數字11月營收創同期新高 16:492020/12/10 財經 麗清11月營收 改寫近兩年單月新高 20:212020/12/10 財經 《美股掃瞄》新激勵案觸礁＋臉書下挫 美股收黑 08:522020/12/10 財經 《商情》疫苗取得新進展 拖累紐約期金跌近2％ 10:002020/12/10 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 真正的特斯拉殺手？獲比爾蓋茲投資 這家公司股價2天飆70％ - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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