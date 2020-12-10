為英脫歐衝擊撐保護傘 星、英簽FTA 21:092020/12/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡與英國10日簽訂自由貿易協定（FTA），確保兩國雙邊貿易不受英國脫歐影響，星國也成了首個和英國簽FTA的東協國家。此協定涵蓋超過170億英鎊（228億美元）的雙邊貨品及服務貿易，兩國同等享有的優惠包括進口貨物免關稅，強化服務及政府採購的市場准入，降低電子、汽車、製藥、再生能源等領域的非關稅障礙。 金馬賓館當代美術館2週年 概念選物計畫啟動 飛機補貼貿易紛爭暫歇 英不對美課報復性關稅 (工商 ) #FTA #英國 #英脫歐 #保護傘 #英簽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「大陸版蕭薔」昔艷壓劉若英 41歲曬素顏被讚：時光不敗美人 11:562020/12/10 娛樂 英國新加坡簽自貿協定 東協國家首例 14:072020/12/10 國際 國際經濟商務人員特考增訂英語檢定 未滿60不錄取 17:432020/12/10 政治 銀行業經濟預測新共識… 台灣明年GDP增速3~4％是標配 04:102020/12/10 財經要聞 《國際經濟》新貿易協定 英歐領導人周末前達共識 10:342020/12/10 財經 台灣大myVideo年度總觀看次數破億寫紀錄 台劇表現亮眼 14:322020/12/10 財經 《國際經濟》英國與新加坡簽署新自貿協定 14:492020/12/10 財經 英歐脫歐貿易談判 延至周日 19:302020/12/10 財經 房價不降 專家指信用管制還有招 04:102020/12/10 財經焦點 陳菊向國安會「頭子」顧立雄喊話：把雷震文稿還家屬 16:522020/12/10 政治 社論／經濟成長率超過大陸的真相 04:102020/12/10 時論廣場 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量急尋買家 瞄準這2國 - 要聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 炒股賺百萬！台積電員工曝超狂投資 網喊這3字對了 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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