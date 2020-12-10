新加坡與英國10日簽訂自由貿易協定（FTA），確保兩國雙邊貿易不受英國脫歐影響，星國也成了首個和英國簽FTA的東協國家。此協定涵蓋超過170億英鎊（228億美元）的雙邊貨品及服務貿易，兩國同等享有的優惠包括進口貨物免關稅，強化服務及政府採購的市場准入，降低電子、汽車、製藥、再生能源等領域的非關稅障礙。

(工商 )