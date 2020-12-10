自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914），因歐美各國經銷通路庫存水位偏低，目前雖然正值冬季淡季，惟在客戶積極拉貨庫存下，淡季不淡，挹注雙雄11月合併營收分別年增逾12％；其中，巨大集團前11月合併營收甚至已超越2019年全年營收！

巨大集團11月合併營收60.10億元，年增12.01％；前11月合併營收642.51億元，年增9.65％。

巨大集團表示，全球自行車及電動自行車市場需求依舊強勁，巨大11月營收成長主要來自自有品牌銷售。三大主要市場以捷安特中國內銷表現最佳，以原幣值計算，大幅成長超過五成；其次為捷安特歐洲公司，大幅成長超過四成；捷安特美國公司成長也超過二成。

法人表示，巨大第四季出貨雖受零組件缺料和缺櫃影響，但歐美訂單需求依然強勁，對第四季營收表現仍抱持樂觀看法；由於歐美市場對中低階自行車的需求熱潮，預期可延續到2021年，對巨大明年的營運展望佳。

此外，美利達11月合併營收22.83億元，年增12.85％；前11月合併營收246.65億元，年減3.69％。美利達受惠業外投資的豐厚獲利挹注，第三季單季EPS達4.51元，刷新單季獲利新高；前三季EPS衝高到9.75元，年增逾52％，2020年獲利可望締造歷史新高。

(工商 )