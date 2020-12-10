龔鈺祺〈阿龔〉12/10發行首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》、12/16將在翡麗詩莊園綠蒂廳舉辦新專輯暨生日音樂會《龔鈺祺第一章 KUNG’s vol.1 我的手不夠用 音樂會》，讓樂迷熱烈討論也萬分期待。而阿龔最近不僅感到手不夠用、時間、頭腦也不夠用了，前些日子在IG也忍不住PO文表示：「鄭多燕要先擺一邊了。」

阿龔最早在十年前當兵開始就有在跳有氧體操的習慣，鄭多燕的有氧運動則是大約從2012年開始的，除了有氧體操以外的運動，阿龔都不做。他表示，這段期間當然也時常偷懶，代價就是急速發胖。去年還一度發胖嚇倒在餐廳巧遇的服裝師。最近認真一波維持體重是從去年夏天開始，幾乎不間斷作鄭多燕，大概有點強迫症的傾向，一週至少5次，有時候偷懶一天心裡就覺得體重上升一公斤，所以不敢鬆懈。

今年團體工作回歸，只有工作、練琴、編曲以外的時間才能作體操，最近又忙著首張專輯的發行工作及生日音樂會的準備，有時候忙完都已經半夜12點了，但還是會要求自己要作完體操。雖然最近忙碌疲累，會有點想將鄭多燕擺一邊。但前些日子拍攝專輯MV跟工作人員聊到運動。阿龔還是很開心的分享動作心得，也打趣的表示：「看看我的演奏音樂，哪天是不是有機會來跟鄭多燕合作一下，應該蠻有趣的。」

新專輯《第一章 KUNG’s vol.1》是阿龔兩年前的生日願望，今年終於成真發行，12/16舉辦《龔鈺祺第一章 KUNG’s vol.1 我的手不夠用 音樂會》，選在歐式翡麗詩莊園舉辦，呼應了音樂演奏的氛圍，來現場的樂迷們還可得到特別設計的黑白琴鍵口罩。

而最近阿龔除了覺得手不夠用，時間、頭腦也覺得不夠用了，阿龔覺得應該是同時要處理個人跟團體的事物，發現自己無法一心二用，所以最近重心就都先完全的專注在生日音樂會上。雖然近期處於一個完全無法放鬆的狀態，但阿龔會藉由打掃家裡、幫狗準備食物、出去河邊遛狗、躺在地上跟狗打瞌睡的時候，讓頭腦跟身心都暫時放空一下。

阿龔推出首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》。（環球音樂提供）

阿龔推出首張創作專輯《第一章 KUNG’s vol.1》。（環球音樂提供）

(中時 )