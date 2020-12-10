聖約翰科技大學機械與電腦輔助工程系／車輛工程科在校內建置超過300坪的汽車修護實習工廠，並已成為勞動部「汽車修護」丙級、乙級、甲級檢定考場，是北台灣科技大學之中，唯一甲級國家檢定場地。學校結合校友企業及汽車產業等資源，積極打造「全台唯一專精車輛產業校園」，培育汽車產業高階技術人才，讓學生不僅進入相關產業服務，更能擔任三代店的老闆、店長或技師長。

黃宏斌校長表示，電動化、自動化及車聯網是目前車輛產業的三大趨勢，為培養符合企業所需的汽車修護人才，學校除了設計符合業界需求的課程之外，也積極與校友企業及汽車產業合作。例如：電動巴士設計製造商-亞勁車電技術公司CEO溫崇維及台灣汽車儀錶業領導廠-造隆科技王勇祥董事長都是校友，非常支持母校發展汽車產業特色，目前正洽談合作案當中。BMW、MINI、Porsche知名大廠-汎德永業汽車公司執行董事杜黃旭，是學校109年傑出校友當選人，對母校發展車輛特色能提供相關的資源與協助。

黃宏斌校長指出，日前聖約翰科大獲裕隆集團LUXGEN納智捷致贈一部S3汽車作為教學車輛，共同培育汽車修護專業人才。學校已與聯騰汽車簽訂產學合作意向書，共同執行產學合作及產業實習。車輛科陸續有學生到車麗屋汽車百貨公司實習，一個暑假也可領到50K以上薪資。台灣唯一專業商用車媒體-商業車誌張玉穎發行人及邵長玲社長也都力挺聖約翰科大，允諾協助引進商業車輛廠商資源。值得一提的是，學校目前正與新北大眾捷運公司（輕軌處）洽談產學合作，未來將有機會共提國家大型科專計畫或首創全國「軌道車輛工程」學程專班。

「我們積極幫助學生建立食衣住行中『行』的專業技能，取得專業執照是非常重要。」機械系溫富亮老師說，自從108年7月起接手實習工廠以來，在109年2月、5月及11月之間，陸續取得汽車修護丙級、乙級、甲級場地檢定合格，讓學生能夠結合機具操作與維修技能，在國家考場裡實地修護演練。不只讓學生具備基礎的維修養護專長，順利考取證照，進入相關產業服務，更希望讓學生朝向更高階的設計開發領域發展，甚至有機會成為三代店的老闆、店長或技師長，讓車輛產業校園成為聖約翰科大立足北台灣的專業特色。

(中時 )