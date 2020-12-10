距離2022縣市長選舉越來越近，選戰氣氛逐漸濃厚，各政黨也開始啟動縣市長人選佈局，成了外界關注的焦點！而經常針貶時事的精神科醫師沈政男在臉書斷言，如果沒有意外，2022就是國民黨立委蔣萬安當選台北市長了。

近日網路媒體所做「10大政治領袖排行」民調結果出爐，下屆台北市長大熱門的國民黨立委蔣萬安拿下第3，也是立院立委第1名。而沈政男今(10日)則是在臉書針對多位政治人物表現做出精闢分析，其中，他認為蔣萬安幾次在嘴皮上吃了蘇貞昌的虧，但其實這對他的形象是有利，「政治人物千萬不要追求十全十美，因為，保有一個弱處或不足，反而讓你更可親。」

立委蔣萬安被看好可輕取台北市長。（資料照，姚志平攝）

沈政男把蔣萬安跟柯文哲做對比，他直言，是一個收與放的對照，而跟馬英九對比的話，又是另一種對照。他也說，蔣萬安沒什麼自戀的症狀，相當難得，「蔣萬安的對手其實是吳怡農，但有沒有看到吳怡農在民進黨裡不容易冒出頭來？權力總是讓人讓黨腐化，這是政治學。」

至於現任台北市長柯文哲的下一步會是如何，沈政男則直言，柯文哲如果也參選2024，形成綠藍白三角對戰，那麼誰最有利？這是很簡單的道理，且柯文哲最近的民調頗有回春的跡象，這是他厲害之處，雖然這樣的好轉，距離讓他心想事成，還有一大段距離，但至少讓他依舊保有一些存在感，在2024的大選裡。

不少網友看完後則是留言表達想法，有人說，「2024韓國瑜不會再出來嗎?」、「蔣萬安像另一個馬，只有外表沒有看到個人實質表現」、「2022感覺侯會出線」、「唯一支持珊珊」。

(中時新聞網)