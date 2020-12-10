觀音消防分隊10日到日觀音區環科路日環公司實施防火防災講習，加強廠區員工對各種災害預防的應變及逃生能力，除了安排自衛編組流程作業講解、消防政令宣導外，同時也針對消防栓、滅火器等防災及滅火設施實施講解及實作，以強化人員防災概念及避難作為。

本次自衛消防編組訓練係模擬廠內作業區發生火災，當警報器發出火災警報時，各編組人員立即實施通報、滅火、逃生避難等應變作為。

桃園市觀音消防分隊小隊長張凱欣表示，日環股份有限公司為環科工業園區近兩年內新設立廠商，專營處理感染性與多氯聯苯等有害廢棄物處理廠。本次第一次邀請分隊來對員工災害預防講習。日環公司為處理有害廢棄物場所，廠內堆積廢油、廢漆渣等易燃物，一旦發生火災將延燒迅速造成嚴重損失。

自衛編組的目的是災害發生第一時間，內部人員對於災害做有效的處置應變，藉此降低人命、財產損失，因此平日之演習相當重要，透過定期演練，才能夠使場所人員及消防同仁完整熟悉場所現況，確保各項裝備器材功能運作正常，降低事故發生機率，保障廠方同仁之工作安全。

(中時 )