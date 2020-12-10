國民黨前主席洪秀柱今晚在臉書發文說，今天是世界人權日，看到蔡英文總統出席監察院國家人權委員會舉辦的紀念活動，在中天新聞台即將被迫關門的前夕，看到民進黨政府高喊「台灣人權升級」，實在令人啼笑皆非。

她說，近代以來，自由、民主、人權等議題上，與國家權力、國家發展常常處於天秤的兩端，台灣民主化這30多年來，社會也在不斷摸索與辯證中，試著走出一條解決價值衝突的道路。然而，回首民進黨完全執政至今的所作所為，我們實在不知道這五年來，台灣的人權「升級」在哪裡？

洪秀柱說，談到「人權」，國際上普遍都以聯合國大會在1948年通過的《世界人權宣言》為準繩，但民進黨完全執政這些年的舉措，在在都與宣言內容相牴觸，還大言不慚紀念世界人權日，簡直此地無銀三百兩。

她說，《世界人權宣言》第13條明示人人在一國境內皆有自由遷徙及擇居之權、有權離境也有權歸返本國；第25條則闡述人人都應享有衣、食、住、醫藥及必要的社會服務。但今年初新冠肺炎疫情剛爆發時，有多少台胞被迫滯留武漢？當時非我國籍的人士都可以返台，唯獨數百位「小明」卻與家人骨肉分離，聯合國《兒童權利公約》的內容與精神，都已經國內法化，不管是任何國籍、種族、膚色等外在條件，都不能違背兒童及父母的意願使其分離，但民進黨政府卻視若無睹。

此外，無論是今年初才請辭獲准的「辦藍不辦綠」監委陳師孟，還是「沒收公投」的中選會主委李進勇，甚至是以「有罪推定」為原則的不當黨產條例，也都違反了世界人權宣言當中的司法人權與司法獨立精神，民進黨政府甚至無視宣言第17條當中「人人有權單獨佔有或與他人合有財產、任何人之財產不容無理剝奪」的規範，將屬於農民的農田水利會「充公」。

更不用提民進黨政府對於言論自由的戕害。世界人權宣言第19條揭櫫了「人人有主張及發表自由之權」，此項權利包括抱持主張而不受干涉之自由，及經由任何方法不分國界以尋求、接收並傳播消息意見之自由。在台灣，喊「台獨」就是政治正確、支持「統一」就等著被霸凌，甚至被司法調查。

洪秀柱指出，這五年來，因為質疑政府的防疫措施、揭露政府的施政謬誤，就被「查水表」的個人或團體，簡直多如恆河沙數、不勝枚舉，有的以涉違反「社維法」為由，有的則受到不實言論爆料、各種管道的檢舉或騷擾，近來聽聞賴岳謙教授也遭民進黨政府封殺，媒體之外，正職亦失；更甚者如中天新聞台，因違逆民進黨當局而被羅織罪名、最後被迫熄燈。

洪秀柱強調，民進黨內的當權者，已完全背棄過去黨外時期的理想，所謂的自由民主人權，只是用以獲得權力的敲門磚，這些旗幟與口號，在完全執政之後就可以被塵封、被遺棄。建築在謊言與欺騙上的權柄，無論再怎樣冠冕堂皇，終有一天會被揭穿、被唾棄。在這個名為「國際人權日」的今天，希望民進黨政府回頭是岸，不要再用低級的手段摧殘人民、迫害人權。

(中時 )