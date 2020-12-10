綠媒大篇幅質疑國民黨立委江啟臣、馬文君、溫玉霞及呂玉玲等人提案凍結「潛艦國造」部分預算，同為立法院外交及國防委員會成員的國民黨立委陳以信在臉書發文表示，「凍結」預算是立法院用來要求政府採取積極作為的一種有效方式，強調「立委為國家看緊荷包是天經地義、盲目通過預算傷害潛艦國造政策。

陳以信表示，看到媒體頭條批評國民黨立委提案凍結「潛艦國造」的預算，覺得真是莫名其妙！幫國家預算看緊荷包，本來就是立委本份，民進黨立委要自廢武功，自甘墮落淪為行政院立法局，國民黨立委當然不會同流合汙！「只遺憾我怎麼沒有主提案，沒讓綠報點名罵到我實在有點可惜！」

陳以信表示，其實審預算時「減列」與「凍結」效果完全不一樣，減列預算就沒有了，但凍結只是設定一定條件下就可以動用預算。因此是立法院用來要求政府採取積極作為的一種有效方式。換言之，國民黨立委要求凍結預算，於專案報告後才能解凍，其實是要求政府做的更好。真像民進黨立委盲目護航預算，都不管實際做得如何，才是愛之適足以害之，真正傷害潛艦國造政策的幫凶。

(中時 )