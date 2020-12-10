地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 21:372020/12/10 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地震！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：煞車為安全裝置 目前慢速行軌仍繼續載客。（吳康瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北捷：煞車為安全裝置 目前慢速行軌仍繼續載客。（吳康瑋攝） 台灣宜蘭縣外海於今晚9點19分發生規模6.7的中型有感地震，氣象局指出有劇烈搖晃，對此，北捷晚間9點22分指出，目前接獲消息台北為3級有感地震，列車沒有停駛問題，但會以慢速巡軌的方式來巡視是否有掉落物。 北捷強調，北捷ESOP抗震系統有正常運作，地震發生當下僅一瞬間暫停，隨後便繼續慢速行駛，等到隔一站之間都沒有掉落物，就會恢復原速度行駛，全程皆有載客，請民眾放心。 羅智強批北高行：荒誕駁回中天假處分 北高行NCC更深陷泥沼 關渡橋清晨連續4車禍交通塞爆 淡水人抓狂：淡北道路快動工 (中時 ) #北捷 #慢速 #停駛 #行軌 #繼續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中捷連結器斷軸北捷表將向川崎重工求償 葉昭甫：按契約面要求廠商落實 11:382020/12/09 生活 新竹水情不佳 北埔鄉山區缺水公所派水車設水塔解燃眉之急 15:042020/12/10 生活 北高行駁回中天新聞台假處分 黃維幸：讓人民對司法獨立失去信心 14:262020/12/10 政治 自由時報稱中天員工調動 中天：子虛烏有 勿散布假消息 17:322020/12/10 政治 中捷斷裂零件陷「陸制說」 北捷：美國須負責品管 仍待廠商釐清 06:352020/12/10 政治 看屋筆記：北屯區松築瓚（個案＋價格分析） 15:572020/12/09 建案開箱-台中 最潮跨年！貓纜推跨年車廂 空中看101煙火 11:482020/12/09 生活 自詡「全台灣最會搬家的電視台主播」洪淑芬：浴火鳳凰將更強大 18:412020/12/10 娛樂 中捷事件後續求償與驗收？葉昭甫：市府與北捷同步進行 12:592020/12/09 生活 後繼無力？罷免一高市議員總部悄悄拉下鐵門 原因曝光 19:242020/12/09 政治 陸封頂歐洲運價 業者：不易落實 04:102020/12/10 產業．科技 生活熱門新聞 直播》6.7大地震撼全台 氣象局緊急召開記者會說明 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 - 生活 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 - 生活 泡麵銷魂吃法曝！多加這1料味道升級 老饕全讚翻 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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