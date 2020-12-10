北捷：煞車為安全裝置 目前慢速行軌仍繼續載客。（吳康瑋攝）

台灣宜蘭縣外海於今晚9點19分發生規模6.7的中型有感地震，氣象局指出有劇烈搖晃，對此，北捷晚間9點22分指出，目前接獲消息台北為3級有感地震，列車沒有停駛問題，但會以慢速巡軌的方式來巡視是否有掉落物。

北捷強調，北捷ESOP抗震系統有正常運作，地震發生當下僅一瞬間暫停，隨後便繼續慢速行駛，等到隔一站之間都沒有掉落物，就會恢復原速度行駛，全程皆有載客，請民眾放心。

(中時 )