21：20地震 台南3級有感 搖晃近1分鐘民眾好驚恐 21:552020/12/10 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「有地震，搖好久！」晚間9點20分左右全台一陣地動天搖，台南市也明顯有感，有媽媽當下抱著孩子躲在桌子下，也有人洗澡洗到一半在臉書發問「現在是應該要逃命還是繼續洗澡？」台南市最大震度為3級，搖晃程度雖稱不上劇烈，但因為這場地震長達近1分鐘，還是讓很多人感到害怕，直呼「搖這麼久，真的很恐怖ㄟ。」 首都客運加強協助東部疏運 首都北花線增班 迷鳥灰伯勞現蹤 誘拍歪風又起 (中時 ) #地震 #台南 #1分鐘 #搖晃 #洗澡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣拍賣黃金週末 2天拍出1.7億台幣 新進收藏家搶收名作 00:172020/12/10 寶島 「我都濕的」正妹要外送員等5分鐘 網暴動：我來送 12:422020/12/10 生活 邀市民打造台南專屬彩虹地景 黃偉哲公開徵求提案 18:322020/12/10 生活 軍方頻出包 居民憂不定時炸彈 04:102020/12/10 社會新聞 美空軍宣布永久取消腰圍測量 另尋兼顧肌力與有氧能力項目 00:292020/12/10 軍事 台中麗寶跨年雙演唱會 蕭敬騰新年首唱送驚喜 12:062020/12/10 娛樂 《韓股》多頭不棄 KOSPI午前拚續締新猷 11:252020/12/10 財經 陸城GDP失衡 南強北弱恐成定局 04:102020/12/10 產業財經 6都警民比例最低 林燕祝促台南市主動爭取補足警力 15:212020/12/10 社會 希爾頓飯店「藥膳」暖身新趨勢 粵式煲仔飯一口入魂 11:272020/12/10 生活 騎機車送物資到天池山莊 男墜能高越嶺道80公尺深谷亡 20:082020/12/10 社會 生活熱門新聞 直播》6.7大地震撼全台 氣象局緊急召開記者會說明 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 - 生活 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 - 生活 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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