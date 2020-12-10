「有地震，搖好久！」晚間9點20分左右全台一陣地動天搖，台南市也明顯有感，有媽媽當下抱著孩子躲在桌子下，也有人洗澡洗到一半在臉書發問「現在是應該要逃命還是繼續洗澡？」台南市最大震度為3級，搖晃程度雖稱不上劇烈，但因為這場地震長達近1分鐘，還是讓很多人感到害怕，直呼「搖這麼久，真的很恐怖ㄟ。」

(中時 )