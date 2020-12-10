戴立綱指出，隨著水氣減少，今明兩天溫度略升至20度，但未來一個禮拜低溫將呈現溜滑梯狀態，接近周末溫降幅度會更明顯。(摘自中天新聞)

中央氣象局表示，明天（11日）仍受東北季風加上南方雲系影響，雨區集中在大台北東側、基隆北海岸至東半部一帶。基本上，北台灣的降雨上還會持續一周，而中南部隨著南方水氣逐漸減少，周六（12日）後就會回到多雲天晴的天氣。戴立綱指出，周日（13日）新一波冷空氣報到，下周一、周二（14-15日）最冷，中部以北低溫剩15度。

周末即將到來，氣象局表示，未來將仍受到東北季風影響，明（11日）北部、東北部地區會持續降雨，特別留意基隆北海岸有局部大雨發生的機率；中南部地區昨（9）受到南方雲系移入，許多地方也出現明顯降雨，不過隨著南方水氣逐漸減少，明剩零星降雨，周六（12日）後又回到多雲到晴的天氣。

明溫度方面，白天北台灣高溫約21-23度，中部及花東25、26度，南部高溫可達27至29度，日夜溫差較大。戴立綱指出，隨著水氣減少，今明兩天溫度略升至20度，但未來一個禮拜低溫將呈現溜滑梯狀態，接近周末溫降幅度會更明顯。周日（13日）新一波冷空氣報到，中部以北低溫約17度，周一、周二（14-15日）低溫只剩下15度。

台灣颱風論壇也表示，新一波強冷空氣預計在周日（13日）午後開始南侵，至下周二（15日）這段期間，降溫由北而南開始轉冷，尤其北部、宜蘭地區，將挑戰14度大陸冷氣團等級低溫。

論壇提醒，由於天氣持續濕冷，屆時寒冷的感覺會更加明顯。至於中南部地區降溫可能慢個一天，但也很有感，最低溫也會下探15-16度。這波冷空氣預計在下周三（16日）後開始減弱，北部有望告別陰雨的天氣。

(中時新聞網)