宜蘭外海晚間9時19分發生規模6.7的中型有感地震，北部地區超有感，新北捷運公司指出，淡海輕軌列車於地震發生時立即停車，以時速20公里速度巡視軌道至下一站，並執行清車作業，目前全線暫停營運。

氣象局指出，21：20東北部地區發生中型有感地震，國家級警報大響，北部震度明顯，該地震深度76.8公里，芮氏規模：6.7。

氣象局指出，震央位於宜蘭外海，北緯 24.74度，東經 122.03度，即在宜蘭縣政府東方 27.2 公里 ，位於台灣東部海域。

(中時 )