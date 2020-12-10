中天新聞台將在11日揮別有線電視，自今（10日）凌晨6點啟動42小時不斷電直播，由主播劉盈秀打頭陣在電視台大廳門口播報，看到支持者一早現身支持，她頓時百感交集，「我在中天11年5個月，對中天是很有感情的，為了關台42小時不收播，大家還是堅持到最後一分一秒，YouTube也是我們要發想，工作變得更有挑戰性。大家在這關卡都很敬業，其實滿感動的。」而9月剛調至時報資訊任職的王又正，也將在今、明2晚現身中天直播。

劉盈秀看到支持者一早現身支持相當感動。（圖／中天新聞台提供）

劉盈秀透露，集團董事長蔡衍明承諾照常發出年終，沒看到同仁有特別擔心，至於是否考慮到下一步，她低調表示新聞部同事現在當務之急是把42小時不斷電直播做好，「人生的事很難說」；《大新聞大爆掛》主持人馬千惠則坦言從換照到駁回，她都是第一時間播報，心情從五味雜陳到錯愕，現在依舊覺得不真實，「這快20年（記者生涯），我從沒想過新聞自由、言論自由這種事，那不就是像喝白開水、呼吸一樣嗎？但為什麼我現在要為了言論自由站出來。」她透露節目計畫轉戰網路，目前還未接到人事調動，「很多思考作法都會跟過去不一樣，我覺得蠻好的，就算會有點忐忑還是很興奮，因為這是新的嘗試！」

馬千惠坦言現在還沒有關台的真實感。（圖／中天新聞台提供）

王又正稍早返回中天，受訪時他直言會離開中天確實與換照有關，他更加碼透露近期有2家電視台、4家新媒體出高薪向他招手，但他不忘電視台提拔，「這時候不要說我寧願，而是我應該，我也願意跟中天繼續站在一起。」王又正目前轉戰網路節目《正常發揮》約2個月，已累積近20萬人關注，他也相當看好新媒體後續發展，「最大的不同就是快速，電視還要SNG來，架攝影機、拿麥克風，新媒體不用，只要手機打開就能直播。」

他笑說離開當下韓國瑜曾傳問慰問：「是我害了你。」他強調：「我們從沒這樣覺得，過去我們彼此理解而能夠一起，無論是2018年勝選還落敗，他並沒把我們過去一起努力的經歷，因為選輸就拋腦後，我們不可能對彼此懷有這種不良心態，因為是共同承擔，很謝謝他用這種韓式作風送上祝福，很謝謝他。」

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(中時新聞網)