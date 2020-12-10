烏茲別克當白老鼠 陸製新冠疫苗明起展開臨床試驗 21:492020/12/10 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏茲別克將接受陸製疫苗第三階段的臨床試驗。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中亞的烏茲別克10日宣布，該國人民將接受大陸「安徽智飛龍科馬生物製藥公司」新冠疫苗的第三階段臨床試驗。 安徽智飛龍科馬生物已把3千劑疫苗和3千份安慰劑，送到烏茲別克，該國將有5千名成年人參加臨床試驗。創新部發言人表示，部長、副部長與其家人，上個月都已注射該疫苗。 人口3千4百萬的烏茲別克，9月已向俄羅斯訂購3千5百萬劑的俄製疫苗「衛星五號」。 安徽智飛龍科馬生物11月曾表示，參與第三階段臨床試驗的國家，還包括印尼、巴基斯坦和厄瓜多。 星郵輪1男確診 2828人要採檢 國光生技全年度營運轉盈達陣 (中時 ) #烏茲別克 #臨床試驗 #新冠肺炎 #疫情 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白俄羅斯為防疫封鎖邊界 反對派怒嗆：追殺異己 21:072020/12/10 國際 《台北股市》凱基投顧：雙效益撐台股長多 看好11項產業趨勢 11:252020/12/10 財經 輝瑞新冠疫苗爆6受試者死亡 美FDA批准恐有變數 15:432020/12/10 國際 中法元首通話 北京承諾多買法國紅酒 13:162020/12/10 國際 百大權勢女性 梅克爾十連霸 04:102020/12/10 全球財經 《國際產業》輝瑞疫苗開發文件 在歐洲遭駭客竊取 10:512020/12/10 財經 帥度破口！被拍挖鼻孔照 陳時中：我不是24小時都在挖 09:442020/12/10 生活 富國搶光疫苗產能 窮國無劑可施陸成最大希望 16:102020/12/10 財經 操盤心法－股匯雙漲，台股有望續揚 04:102020/12/10 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－歐美疫情未退 原油有撐 04:102020/12/10 證券．權證 拜登超前部署 擬百日抗疫計畫 04:102020/12/10 國際大事 國際熱門新聞 輝瑞新冠疫苗爆6受試者死亡 美FDA批准恐有變數 - 國際 向戰狼外交說不 歐盟籲美歐聯手制陸解決南海等爭議 - 政治圈 美內戰擴大！17州加入德州 控4搖擺州選舉違憲 川普也參戰 - 國際 德州訴訟必敗！共和黨選舉專家：黨已遭川普腐蝕 - 國際 德州能告贏4大搖擺州、翻盤美大選？專家4字曝結果 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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