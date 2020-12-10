中亞的烏茲別克10日宣布，該國人民將接受大陸「安徽智飛龍科馬生物製藥公司」新冠疫苗的第三階段臨床試驗。

安徽智飛龍科馬生物已把3千劑疫苗和3千份安慰劑，送到烏茲別克，該國將有5千名成年人參加臨床試驗。創新部發言人表示，部長、副部長與其家人，上個月都已注射該疫苗。

人口3千4百萬的烏茲別克，9月已向俄羅斯訂購3千5百萬劑的俄製疫苗「衛星五號」。

安徽智飛龍科馬生物11月曾表示，參與第三階段臨床試驗的國家，還包括印尼、巴基斯坦和厄瓜多。

(中時 )