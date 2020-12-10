呼應美國總統當選人拜登的說法「在與中國打交道時，有必要重新振作與志同道合民主國家的聯盟，這是大陸打交道的根本力量」；歐盟駐中國大陸大使10日也呼籲，歐盟與美國應聯手向陸「戰狼外交」施壓，並協調各區域國家，一同解決諸如南海等爭議問題。

歐盟駐華大使郁白(Nicolas Chapuis)在出席北京的一場能源論壇時表示，歐盟希望針對對陸政策，與美國新政府達成協議。他表示「當大陸準備好合作時，當我們也準備好時，讓我們與中方盡可能的合作」；但「我們要達成共識，向欺凌、恐嚇、強制外交與戰狼外交說不」。

他還呼籲，歐洲國家應與澳洲、紐西蘭、東南亞聯盟(ASEAN)合作，在南海爭議中「找到共同點」。

報導中指出，中國大陸針對南海的主權主張，幾將整個南海涵蓋其下，還警告其他國家「不要干涉大陸與東南亞各國的協議」；然而，同樣主張擁有部分主權的東南亞國家，卻愈來愈憂心中共將南海軍事化的發展。對此，郁白強調「自由航行至為關鍵。南海不僅是中國大陸的問題，也是國際的問題」。

隨著拜登即將入主白宮，會對南海採取何種政策引發各界關注。日前「自由亞洲電台」才分析，由於對陸主張強硬的鷹派，在共和黨與民主黨內勢力龐大，這讓拜登的南海政策雖然會偏好多邊外交，但依就採取強力的外交立場，包括增加南海演習、自由航行活動等等。

(中時新聞網)