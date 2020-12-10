全台有感地震，台南市震度２級尚無災情傳出。（擷自中央氣象局網頁／程炳璋台南傳真）
全台有感地震，台南市震度２級尚無災情傳出。（擷自中央氣象局網頁／程炳璋台南傳真）

台灣東北部10日晚間9分發生芮氏規模6.7地震，台南市震度僅2級，台南市消防局回報尚無災情傳出。雖然震度不大，但持續搖晃，不少網友仍有感，第一時間在網路留言，詢問「有人收到地震警報嗎？」、「聽到鄰居的尖叫聲」、「我以為自己在發抖」，有網友稱台北搖超大，直呼「科技廠要哭哭了」。

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(中時 )

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