全台有感地震 台南震度2級尚無災情傳出 21:582020/12/10 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地震狂搖1分鐘全台有感！中央氣象局最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台有感地震，台南市震度２級尚無災情傳出。（擷自中央氣象局網頁／程炳璋台南傳真） 台灣東北部10日晚間9分發生芮氏規模6.7地震，台南市震度僅2級，台南市消防局回報尚無災情傳出。雖然震度不大，但持續搖晃，不少網友仍有感，第一時間在網路留言，詢問「有人收到地震警報嗎？」、「聽到鄰居的尖叫聲」、「我以為自己在發抖」，有網友稱台北搖超大，直呼「科技廠要哭哭了」。 台南農場大火臭到全高雄市都聞到 黃捷回應了 美推孟晚舟認罪協商 專家曝時機選擇與追打華為盤算 (中時 ) #尚無 #災情 #傳出 #震度 #有感地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 茶樹災損超過3成 苗栗多項作物即日起受理救助 17:122020/12/09 寶島 殷仔援護來了 阪神搶下韓職MVP 04:102020/12/10 運動天地 台南殯葬少東遭槍殺 搶救逾2個月不治捐眼角膜遺愛人間 08:252020/12/10 社會 民進黨擬解除入黨2年參選資格 林飛帆：不是吳怡農條款 09:572020/12/08 政治 美眾院通過 香港人民自由和選擇法案 04:102020/12/09 財經要聞 軍方頻出包 居民憂不定時炸彈 04:102020/12/10 社會新聞 iOS 14.2出包 更新後耗電嚴重 30分鐘電量剩一半 10:132020/12/07 科技 新聞早班車》英國今開打疫苗 美後天審核 06:302020/12/08 政治 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速行軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 氣候變遷和運輸安全 不能用喊的 04:092020/12/07 焦點要聞 又見英法聯軍 兩國明年攪和亞太 04:102020/12/09 焦點新聞 生活熱門新聞 直播》6.7大地震撼全台 氣象局緊急召開記者會說明 - 生活 泡麵界霸主是誰 網狂推這款：便宜又很飽 - 生活 50公尺貨櫃車連2天現身台南 目的地曝光網嚇：一撞台股秒跌停 - 生活 這4種麵包聰明人很少買 老闆曝真相：自己都不吃 - 生活 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速巡軌仍繼續載客 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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