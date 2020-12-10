大地震 桃捷全線停止中 巡軌無異狀將恢復通車 22:002020/12/10 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台有感地震，台南市震度２級尚無災情傳出。（擷自中央氣象局網頁／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東北地區10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7的地震，地震深度76.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，全台搖晃，桃園市最大震度4級，桃捷立即宣布全線停駛，目前維修人員巡軌中，若無異狀將即刻恢復通車。 魚販趕批貨 電瓶沒電警熱心救援 日日好食 媒體人轉戰賣減醣麵 (中時 ) #桃捷 #全線 #公里 #7級 #大地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東國民黨議員諷 蘇揆露狐狸尾 04:102020/12/10 地方新聞 聖約翰科大 打造全台唯一專精車輛產業校園 21:102020/12/10 生活 太魯閣流芳橋落石砸車傷人 山區大雨地震增添危險 14:322020/12/10 社會 轉型晶圓代工 寫復活記 04:102020/12/10 財經要聞 道路完工1年4個月不開放惹民怨 議員會勘後允10天內通車 15:232020/12/10 生活 大坪頂環狀公車 試辦好冷清 04:102020/12/10 地方新聞 媽被爆赴陸賣茶葉 黃捷狂笑自曝「父母皆韓粉」：嚇到不敢投韓國瑜 11:332020/12/10 政治 中捷四維國小站、南屯站開發基地招商 11:072020/12/10 區域情報-台中 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速行軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 北捷也慶雙12 指定時段電子票證入場 「車資0元」！ 06:362020/12/10 生活 中捷斷裂零件陷「陸制說」 北捷：美國須負責品管 仍待廠商釐清 06:352020/12/10 政治 寶島熱門新聞 守護市民行的安全 霧峰警明起交通大執法 - 寶島 造橋國中校長林育伸為學生製作心理諮商撲克牌 - 寶島 大地震 桃捷全線停止中 巡軌無異狀將恢復通車 - 桃園市 新營聖誕點燈晚會12日登場 荷蘭好聲音馬丁獻唱 - 寶島 迎耶誕 到岡山吃羊肉看燈展 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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