台灣東北地區10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7的地震，地震深度76.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里，全台搖晃，桃園市最大震度4級，桃捷立即宣布全線停駛，目前維修人員巡軌中，若無異狀將即刻恢復通車。

(中時 )