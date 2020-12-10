地牛翻身！ 台鐵列車低速巡檢 22:002020/12/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。台鐵表示，新城=蘇新=蘇澳=八堵=竹南=通霄、竹南=三義間按4級規定辦理，富里=新城、田中=民雄按3級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。 太魯閣流芳橋落石砸車傷人 山區大雨地震增添危險 台鐵宿舍群活化 終於拍板定案 (工商 ) #全台 #竹南 #辦理 #新城 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聖約翰科大 打造全台唯一專精車輛產業校園 21:102020/12/10 生活 中華電信攜手統一超商 打造全台首創5G AR未來商店 17:092020/12/10 財經 地震劇烈搖晃！捷運急煞民眾憂停駛 北捷：目前慢速行軌仍繼續載客 21:372020/12/10 生活 台北有感！13：29花蓮近海規模5.3地震 最大震度4級 13:402020/12/10 生活 台股牛氣沖天 5G基金喊買 18:412020/12/10 財經 台股群牛狂奔 700檔沒漲到 04:102020/12/10 證券．權證 台鐵北迴線13日通車無望 林佳龍：重新評估 10:512020/12/10 生活 整整晃1分鐘！宜蘭外海6.7地震全台有感 最大震度北部、中部4級 21:242020/12/10 生活 擋住國寶車庫出路 閒置大樓喊拆 04:102020/12/10 地方新聞 秋冬去哪裡？KLOOK精選全台8大博物館好拍又好玩 17:252020/12/10 旅遊 竹山牛舞花燈會 點亮竹藝之美 04:102020/12/10 地方新聞 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 萬四竟有散戶畢業 賭這檔慘賠百萬 老手爆小心等死 - 財經 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 大陸狠開鍘！ 澳棉花商爆量忙找買家 瞄準這2國 - 要聞 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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