晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。台鐵表示，新城=蘇新=蘇澳=八堵=竹南=通霄、竹南=三義間按4級規定辦理，富里=新城、田中=民雄按3級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

太魯閣流芳橋落石砸車傷人 山區大雨地震增添危險
台鐵宿舍群活化 終於拍板定案

(工商 )

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