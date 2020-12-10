地牛翻身！ 台電電廠無虞 部分地區零星停電 22:002020/12/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。經部初步調查，台電主要發電廠及供電設施無虞，傳出部分有零星停電，台電正在了解中。 台電指出，台電各水、火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中。輸、配電系統也正常供電。核二廠1號機及核三廠2部機滿載正常運轉，核二廠2號機正在停機大修中。核一除役，核四資產管理中，核一，二地震儀動作。無其他影響。 南勢角學園音樂饗宴暨藝文聯展 竹林中學盛大登場 保旺 打造屋頂無浪板專利支架 (工商 ) #系統 #全台 #台電 #無虞 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃偉哲出席台綠色科技大投資論壇 促廠商投資台南 19:312020/12/10 寶島 后里馬鈴薯暨花卉產業文化活動12／19登場 15:392020/12/10 財經 《經濟》蘇貞昌：建設通力合作 永流傳離島特色 09:262020/12/10 財經 嘉縣水牛城堡啟用 孩子玩瘋了 04:102020/12/10 地方新聞 新竹水情不佳 北埔鄉山區缺水公所派水車設水塔解燃眉之急 15:042020/12/10 生活 老屋翻身不是夢 大台北都更爆出天量 11:502020/12/10 房市新訊 DRAM噴利多 南亞科威剛賺到 04:102020/12/10 證券．權證 打造智慧綠能加油站 中油花蓮光復站明年初啟用 17:492020/12/10 財經 完工費率政策 恐影響太陽能安裝品質 04:102020/12/10 產業特刊 華山、台電聯手做公益 守護台中地區獨居長輩 13:562020/12/10 寶島 桃園航空城土地徵收期滿 估95％地主選擇配地 16:492020/12/10 財經 財經熱門新聞 晶圓二哥真的那麼猛？大咖狂倒貨 專家爆驚人內幕 - 財經 真正的特斯拉殺手？獲比爾蓋茲投資 這家公司股價2天飆70％ - 財經 南部鋼廠封盤 鋼筋醞釀大漲 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意！力積電掛牌飆了 跟聯電掀比價大戰 - 財經 每天被問「台積電還可不可以買？」謝金河舉老媽實例戳破盲點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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