晚間21時19分發生地震，全台皆有感，氣降局表示，震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里 ，位於臺灣東部海域，發生芮氏規模6.7地震。經部初步調查，台電主要發電廠及供電設施無虞，傳出部分有零星停電，台電正在了解中。

台電指出，台電各水、火力機組、壩堰及輸電設備正常運轉中。輸、配電系統也正常供電。核二廠1號機及核三廠2部機滿載正常運轉，核二廠2號機正在停機大修中。核一除役，核四資產管理中，核一，二地震儀動作。無其他影響。

(工商 )