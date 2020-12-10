國家警報狂響！宜蘭6.7強震撼全台 超有感搖晃近1分鐘

宜蘭縣外海今晚9點19分發生規模6.7的有感地震，搖晃時間長達1分鐘，北部、中部震度高達4級，民眾感受到劇烈搖晃，甚至連馬祖都有1級震度，全台皆有感。各地PTT鄉民嚇壞，上網瘋狂發文：X，超大！

地震狂搖1分鐘全台有感！中央氣象局最新說明

根據中央氣象局資訊，今（10日）21：19：58，宜蘭縣政府東方27.2公里東部海域（北緯 24.74度，東經 122.03度），發生芮氏規模6.7地震，全台各地皆有感，震度規模如下：

新北市地區最大震度 4級

花蓮縣地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

雲林縣地區最大震度 4級

嘉義縣地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 3級

新竹市地區最大震度 3級

臺東縣地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 3級

臺南市地區最大震度 3級

屏東縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

連江縣地區最大震度 1級

由於地震搖晃程度相當大，且時間長達約1分鐘，全台民眾幾乎都嚇壞，PTT更是瞬間被地震文擠爆，鄉民紛紛留言：「X他媽超大」、「大」、「超大」、「超強」、「怕爆」、「救命啊，桃園好大」、X你娘我想到921」、「差點奪門而出 已經站在半個門口」、「好久沒遇到這麼有感的」、「連地震都來打房了....」、「還好是在外海，深度也夠深，不然6.7一定會出事」。

(中時新聞網)