地震狂搖1分鐘全台有感！中央氣象局最新說明

台灣今(10日)晚間9點19分發生芮氏規模6.7地震，全台有感，搖晃劇烈，嚇壞不少人。宅神朱學恒在地震發生後隨即在臉書說「地震超大的」。貼文一出後引起超多網友留言洗版，大家也都紛紛回報各地第一時間的狀況。有人形容地震當下「還兩段式，先跳再搖」。

宅神今晚在臉書寫下地震的狀況後，不少民眾都先紛紛留言，「太震了！那個聲音比平常還要大欸」、「桃園搖很大，我家貓貓都奔逃了」、「雲林很有感」、「高雄楠梓12樓有感」、「台南安平大樓明顯」、「嚇鼠了，差點以為吃不到明年的萊豬了」、「上個廁所還以為自己蹲到頭暈...」。

根據中央氣象局地震報告資料顯示，這起地震位置即在宜蘭縣政府東方 27.2 公里，位於台灣東部海域，地震深度為76.8公里，台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣最大震度皆為4級。

(中時新聞網)