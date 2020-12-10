大陸當紅女星楊冪一舉一動都受到關注，身材或臉蛋有些微變化都會引起民眾討論，近期她出席各大頒獎典禮，今（10）日拍攝的一組造型美照釋出即上熱搜，除了她露出大片美背外，影迷都認出背景就是她經典作品之一《小時代》拍攝地，勾起許多網友回憶。

楊冪工作室在微博分享一段影片，畫面中是她參加時尚品牌頒獎典禮的新造型，一襲黑色大蝴蝶結和印花長裙，微卷長髮披肩，一轉身發現露出大面積美背，復古又大氣簡直美不勝收，而有網友發現背景就是電影《小時代》拍海報和打雪仗的拍攝地。

楊冪大方露出美背，性感撩人。(圖/ 摘自微博)

有網友發現背景就是電影《小時代》拍海報和打雪仗的拍攝地。(圖/ 摘自微博)

這一系列照被網友在微博瘋狂轉發，勾起大家多年前的回憶，「轉眼七年了，時間過得那麽快，楊冪太美了，夢回小時代了，最愛的林蕭」、「我們說好不分離～要一直一直在一起～」、「真的太有回憶啦！還是當年的林蕭，還是這樣少女感滿滿」。

電影《小時代》是楊冪經典作品之一，整個系列在電影院上映都掀起熱潮，裡面眾演員也都成為話題人物，無論是郭采潔、郭碧婷、鳳小岳、陳學冬和柯震東，在全亞洲票房超過新台幣20億元。

(中時新聞網)