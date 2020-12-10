蘇貞昌內閣爭議事件不斷，最近對萊豬事件，民調大幅下滑，黨內外盛傳蘇貞昌即將下台。國民黨籍台南市議員謝龍介表示，蘇貞昌若下台，前副總統陳建仁和交通部長林佳龍最有機會接手。

謝龍介在《品觀點-暐瀚觀點》節目中表示，行政院長蘇貞昌會換，但不是過年，是520。因為本來如果是有替手，會是前副總統陳建仁來接，但是陳建仁壓不住所有的派系政治力的鬥爭，陳建仁如果接閣揆，變成蔡英文會很忙，她變成要重新站在第一線，但也可以說或許蔡英文是為了重新掌控，所以把陳建仁再找出來，但是這樣的可能性不大。

謝龍介指出，所以總統要避免跛腳、避免派系利益鬥爭擴大，她必定在520左右把蘇貞昌換下來，所以謝長廷就是看到這幕，現在回來喇豬屎，這叫做亂中會得利。謝長廷回來，這派系的部分會平衡，所以他才會起心動念。

謝龍介點出，假如明年到5月時，疫苗還没有定，全球的疫情真的是處在大爆發的狀態之下，陳建仁很可能會臨危受命，因整個疫情上來，各派系也不敢太過於造次。也就是說，520過後，陳建仁變得有機會當上閣揆；而林佳龍也不是完全不可能，派系會達到恐怖平衡，他就會出線。

(中時新聞網)