美國大選才剛結束，幾家歡樂幾家愁，但人民的選票意見，當真能完全代表普羅大眾心聲？導演Baboo（本名廖俊逞）改編諾貝爾文學獎得主葉利尼克的劇作《人民之王》，從美國總統川普的選舉亂象，探討民主之美與民主之惡，去年在丹麥首演，今年台灣版於本周末登場。

劇中融入了台灣社會現況，包括移工、反年金改革團體、韓粉、舉牌工人等議題，反映不同意見。

此外，演員拿著大聲公、麥克風道具上場說話，還有選舉場合常聽見的喇叭聲，轟轟作響，呈現眾聲喧嘩。

特別的是，劇中的庶民角色，說出菁英會說的對白，Baboo表示，這樣的安排，製造反諷效果，呈現主流菁英人士，如何揣摩底層人物的想法，「每個人在社群媒體上，都可以對事情表達一兩句意見，但事實上，根本不曾真正了解對方。」

原作葉利尼克在2016年，以川普贏得美國總統大選的現象，創作劇本《人民之王》，從中探討菁英和庶民之間的思考差異，以及各自所需不同，全劇沒有角色情節，只有90幾篇獨白。

Baboo表示，一人一票，究竟是民主之美，還是民主之惡？「帶著想法的人，投下一票，毫無想法的人，同樣投下一票，思考與盲從，都決定了選舉的結果，這是民主值得思考的地方。」演出將於12月11日至13日，在台北水源劇場登場。

(中時 )