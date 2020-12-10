稍早21：19東北部地區發生芮氏規模6.7、最大震度4級的中型有感地震，北部民眾紛紛表示「超有感」，至於集中檢疫所、防疫旅店及居家檢疫者是否能離開檢疫場所，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，「人命重要當然可以逃難，但務必記得戴口罩。」

稍早宜蘭東方27.2公里海域發生中型有感地震，國家級警報大響，由於目前正值疫情期間，集中檢疫所、防疫旅店及居家檢疫者是否能在地震離開檢疫場所引來關注，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這種情況下當然可以人命優先逃難要緊，但離開檢疫場所務必記得戴好口罩。

集中檢疫所部分，該場所碰到地震會以多國語言引導民眾前往避難地點，防疫旅店平常也都會有相關防災訓練，民眾務必跟隨指示行動。

至於居家檢疫部分，因為地震、火災等不可控災難離開住宅使得電子圍籬啟動通報，指揮中心會給予解釋機會，不會按照既有防疫規定立刻開罰。

(中時 )